Москва, , 13:55 — REGNUM

В Москве состоялось прощание с народным артистом России, основателем ВИА «Пламя» Сергеем Березиным. Траурная церемония прошла сегодня, 9 августа, в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Сергей Березин Berezin.com.ru

Проводить в последний путь композитора пришли родственники, друзья и коллеги.

«Это был замечательный человек, очень теплосердечный человек. Я буду всегда-всегда его вспоминать», — сказала поэтесса и близкий друг композитора Лариса Рубальская, на стихи которой Березин написал несколько десятков песен.

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Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский композитор, основатель и руководитель вокально-инструментального ансамбля «Пламя» Сергей Березин скончался 5 августа на 82-м году жизни. Причина смерти Березина не называлась, однако директор ансамбля Гелена Дорфман сообщила, что артист «давно болел».

Напомним, композитору принадлежат такие популярные песни, как «Снег кружится», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Золотые шары», «Осень». Композиции, написанные Березиным, также вошли в репертуар многих популярных советских и российских эстрадных исполнителей, среди которых Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Филипп Киркоров.