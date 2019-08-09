Черкесск, , 13:55 — REGNUM

Жители Карачаево-Черкесии получили дополнительный выходной по случаю празднования Курбан-байрама — одного из главных праздников мусульман всего мира. Понедельник, 12 августа, указом руководителя республики Рашида Темрезова объявлен нерабочим днём, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

«Глава Карачаево-Черкесии постановил объявить 12 августа 2019 года праздник жертвоприношения Идаль-Адха (Курбан-байрам) нерабочим днём и предоставить органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности право организовать в этот день работу с учётом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих», — сказано в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 августа нерабочим днём объявили власти Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Башкирии, а жители Чечни не выйдут на работу ещё и 13 августа.