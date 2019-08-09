Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM

Екатеринбургского школьника Дмитрия М. удостоили чести доставить флаг и герб города на Северный полюс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационно-аналитическом департаменте горадминистрации.

Учащийся городской школы №21 отправится вместе с ещё 68 школьниками со Среднего Урала и других регионов страны. Дети достигнут вершины Земли на ледоколе «50 лет Победы».

Поездку организует сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга.

Дмитрий успешен в учёбе и спорте, он возглавляет Совет старшеклассников в своей школе. Также школьник участвует в мероприятиях ИЦАЭ и даже помогает организовывать интеллектуальные и научные фестивали в качестве волонтёра.

1 августа 2019 года екатеринбургская школьница победила в конкурсе всероссийского детского центра с биопроектом. Проект был посвящён использованию биотехнологий для получения новых материалов из отходов.

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