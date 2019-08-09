Аша, Челябинская область, , 13:47 — REGNUM

В южноуральской Аше местная жительница обманула 20 человек на общую сумму более 11 млн рублей. Она стала фигуранткой дела об особо крупном мошенничестве, сообщает прокуратура Челябинской области.

Преступная деятельность велась два года (с сентября 2016-го по сентябрь 2018-го). Деньги женщина собирала якобы на помощь своим родственникам и т. д.

По версии следствия, женщина вела сбор под вымышленным предлогом оказания посреднических услуг.

Дело направлено в суд Аши. Он же рассмотрит уже заявленные гражданские иски пострадавших.