Красногорск, , 14:35 — REGNUM

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия непогоды на региональной сети автодорог. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Оперативно проводятся работы по откачке воды в местах подтоплений и устранению поваленных деревьев», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент подтопления устранены в городе Королев на ул. Центральной и Комсомольской. Также проводятся работы по ликвидации поваленных деревьев Долгопрудном, Раменском и городском округе Пушкино.

Всего в работах по весенне-летнему содержанию на региональной сети автодорог задействовано около 800 ед. техники. Ведётся круглосуточный мониторинг дорожной обстановки.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выпало около 10 мм осадков, что составляет 13% месячной нормы. Ожидается, что сильный ливень с ветром продолжится до вечера 9 августа.