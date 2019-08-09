Тбилиси, , 13:43 — REGNUM

Сегодня, 9 августа, бывшему генеральному директору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии было предъявлено официальное обвинение. Как уточнил прокурор Звиад Губеладзе, генпрокуратура Грузии обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Ника Гварамия (cc) OSCE Parliamentary Assembly

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Статья 220 УК Грузии об «использовании руководящих полномочий в целях извлечения выгоды, повлекшее значительный ущерб» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По данным прокурора, из-за злоупотребления полномочиями Никой Гварамией телекомпания «Рустави 2» не получила свыше 6 млн лари (более $2 млн).

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Бывшего гендиректора телеканала «Рустави 2» планируют вызвать в прокуратуру

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля адвокат бывшего совладельца «Рустави 2» Нино Нижарадзе обратился с заявлением в генпрокуратуру Грузии с просьбой возбудить уголовное дело против генерального директора телеканала Николоза Гварамии. По данным юристов, Гварамия с 2014 года лишил канал значительных доходов от рекламы, которая получила компания «Интермедиа».

В начале августа Гварамия был вызван в генпрокуратуру Грузии. Основным предметом опроса стали вопросы ценообразования на рекламном рынке Грузии. Гварамия заявил, что все эти вопросы никогда не входили в его компетенцию.