Брюссель, , 13:51 — REGNUM

Сотрудники Бельгийского парка дикой природы Pairi Daiza сообщили на странице в соцсети Twitter о рождении детенышей-близнецов у большой панды.

«Большая (гигантская) панда Хао Хао, прибывшая в парк из Китая в 2014 году, родила двух маленьких «розовых креветок», которые находятся в добром здравии и о которых она заботится с поразительной материнской любовью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти детеныши стали второй и третьей пандами, появившимися в парке после рождения малыша Тяньбао в июне 2016 года.

Директор парка Pairi Daiza Эрик Домб назвал произошедшее событие «чудесной новостью для этого необыкновенного, но сегодня все еще находящегося под угрозой вымирания вида».