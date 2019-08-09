Чонджу, Южная Корея, , 13:26 — REGNUM

В южнокорейском городе Чонджу состоится фестиваль пива и курицы Chimaek Gamaek Festival. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Чонджу (cc) Shamus7792003

По данным источников, фестиваль пройдет в период с 16 по 17 августа на рынке Moraenae Market.

Известно, что данный фестиваль проходит при поддержке министерство малого, среднего и венчурного бизнеса и Службы малых предприятий и рынков.

По предварительным данным, четвертый фестиваль пива и курицы посетит около 10 тыс. человек.

Известно, что в рамках фестиваля свою продукцию представят четыре пивоваренных завод Чонджу.

А на праздничной сцене выступят такие артисты, как Ким Джон Сок, Хэмин, Пак Хён Мин, а также диджей DJ koo.