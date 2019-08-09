Донецк, , 13:15 — REGNUM

Украинские спецслужбы активно запугивают родственников военнослужащих Народной милиции ДНР, заявила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, сообщило 9 августа «Донецкое агентство новостей».

«В последнее время участились случаи, связанные с противоправными действиями сотрудников Службы безопасности Украины в отношении гражданских лиц и военнослужащих ДНР путём незаконных методов физического и психологического воздействия», — рассказала она.

По словам Морозовой, сотрудники украинских спецслужб угрожают жизни и здоровью военнослужащим ДНР, а также членам их семей. Кроме того, они пытаются склонить людей к сотрудничеству.

Омбудсмен отметила, что за последнее время было зафиксировано пять подобных случаев.

«Мной были направлены письма в международные организации — МККК, ОБСЕ и ООН — с просьбой зафиксировать приведённые факты противоправных действий сотрудников СБУ и принять необходимые меры с целью недопущения посягательства на права и свободы граждан», — подытожила Морозова.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее в правоохранительные органы ДНР обратились три человека, подвергшихся давлению со стороны украинских спецслужб.

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