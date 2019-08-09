Донецк, 9 августа 2019, 13:15 — REGNUM
Украинские спецслужбы активно запугивают родственников военнослужащих Народной милиции ДНР, заявила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, сообщило 9 августа «Донецкое агентство новостей».
По словам Морозовой, сотрудники украинских спецслужб угрожают жизни и здоровью военнослужащим ДНР, а также членам их семей. Кроме того, они пытаются склонить людей к сотрудничеству.
Омбудсмен отметила, что за последнее время было зафиксировано пять подобных случаев.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее в правоохранительные органы ДНР обратились три человека, подвергшихся давлению со стороны украинских спецслужб.
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