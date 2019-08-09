Трудных подростков учат верховой езде при поддержке СГК

Кемерово, 9 августа 2019, 12:53 — REGNUM
При поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кузбассе реализуется проект «Школа наездников» по обучению подростков верховой езде. Как сообщает управление по внешним связям кузбасского филиала СГК, в проекте принимают участие подростки от 12 до 16 лет: воспитанники детских домов, ребята с нарушениями дисциплины. С ними занимаются два берейтора — специалиста по обучению верховой езде.
Занятия начались в июне и продлятся до конца лета. За прошедшее время ученики школы узнали много информации о конном спорте, освоили технику верховой езды, научились ухаживать за лошадьми. В финале состоится показательное выступление, на котором юные наездники продемонстрируют обретенные навыки на публике.
Проект «Школа наездников» стал победителем областного конкурса социальных проектов, проводимого Кемеровской региональной общественной организацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» при поддержке Сибирской генерирующей компании. Реализуется волонтёрами объединения «Данко» Союза молодёжи Кузбасса.