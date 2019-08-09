Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM

На Среднем Урале смогли привлечь около тысячи родителей на мероприятия, приуроченные к Всемирной неделе грудного вскармливания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Для молодых матерей и отцов проходили встречи и практические занятия с медицинскими работниками. В больницах и поликлиниках проходили мероприятия н тему защиты и поощрения грудного вкармливания.

Серия мероприятий прошла во всех 63 медицинских организациях, специализирующихся на помощи роженицам и детям.

Напомним, ранее греческие врачи установили, что женщины, кормящие грудью своих детей, меньше рискуют получить болезни сердца в позднем возрасте. Чем больше был период грудного вскармливания, тем большим является защитный эффект для сердца матери, обнаружили специалисты.

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