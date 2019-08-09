Тбилиси, , 12:40 — REGNUM

В новом учебном году все первоклассники в Грузии получат учебные нетбуки с улучшенными параметрами, заявил министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили, передает 9 августа телеканал PalitraNews.

«С осени мы предложим детям гораздо больше возможностей. Первое, что мы улучшили — это технические параметры», — заявил министр. Он добавил, что до конца 2019 года 400 грузинских школ планируется подключить к интернету.

Отметим, министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии внедряет в школах новую образовательную модель, которая подразумевает переход от бюрократического подхода в образовании к творчеству.

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