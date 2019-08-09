Лангепас, Югра, , 12:38 — REGNUM

В югорском городе Лангепасе 20−22 августа 2019 года пройдут широкомасштабные антитеррористические учения. УФСБ России по Тюменской области просит жителей города и региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в силовом ведомстве.

В учении примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ, ФСО, МВД, МЧС, Росгвардии, военного комиссариата ХМАО, органов исполнительной власти и других.

В ходе учений будут отработаны практические навыки по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, а также проведена проверка уровня взаимодействия между ведомствами и структурами.