Архангельск, , 12:33 — REGNUM

Введение раздельного сбора мусора на предприятиях Архангельской области, возможно, будет финансово поощряться. Подумать о способах стимулирования людей подчиненным поручил губернатор региона Игорь Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За раздельный сбор отходов уже давно пора ввести экологическую награду, возможно, даже финансовую. Поищите варианты стимулирования людей: ответственное отношение заслуживает поощрения. Иначе мы еще долго будем идти к тому, чтобы раздельный сбор отходов стал неотъемлемой частью нашего быта», — заявил губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, начать переход к РСО бюджетным учреждениям региона Игорь Орлов поручил еще в апреле. Однако отчет профильных министров на последнем заедании правительства показал, что процесс идет слишком медленно.

Сегодня правительство региона сообщило, что РСО будет введен в первую очередь, в школах и детских садах. В учреждениях региона предполагается установить малые трехсекционные ёмкости, что позволит разделять отходы на три составляющие. В желтом контейнере будут храниться полимерные отходы, металл и стекло, в синем — бумага и картон. Это пригодные для повторного использования так называемые «сухие» отходы. Третий, красный контейнер предназначен для смешанных отходов, не подлежащих переработке.

Работа в этом направлении, а также по созданию пунктов приема вторсырья, стартует сначала в пилотных городах: Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме. Собранный мусор будут забирать на переработку ООО «Архангельский мусороперерабатывающий комбинат», ООО «Спектр плюс» и ООО «ЭкоРесурс». Они, как подчеркивают в правительстве региона, подтвердили свою готовность и наличие ресурсов для обеспечения вывоза раздельно собранных отходов в пилотных городах.

Напомним, накануне в Архангельской области завершилось общественное обсуждение территориальной схемы обращения с отходами. Министерство природных ресурсов и ЛПК получило более 1000 предложений по изменению и дополнению документа. В числе учтенных правок оказались уточнения координат и объемов свалок, а вот предложения отказаться от мусоросжигающих установок чиновники нашли необоснованными.