Москва, , 13:02 — REGNUM

Южный дублёр Кутузовского проспекта позволит разгрузить трафик движения в столице, а также положительно повлияет на экологию города, считает депутат Московской городской думы от районов Филёвский парк и Хорошёво-Мневники Олег Сорока. Мнение депутата опубликовал официальный сайт столичного парламента.

«К 2023 году протяжённость московских дорог увеличится на 1300 км, и эффект нового транспортного каркаса ощутят все горожане», — отметил депутат.

Он напомнил, что Южный дублёр Кутузовского проспекта объединит важнейшие «кольца» города — МКАД и ТТК, а также свяжет Северо-Западную хорду и Южной рокаду, позволит разгрузить движение на Можайском шоссе и Кутузовском проспекте.

Напомним, в Москве за последние восемь лет было построено 800 км дорог.