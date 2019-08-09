Самара, , 12:17 — REGNUM

Карту школьника для поездок в новом учебном году и торт вручили школьнице в Самаре представители перевозчика, кондуктор которого высадил девочку из автобуса. Об этом сообщили сотрудники ООО «СамараАвтоГаз» на странице компании в социальной сети Twitter.

«Заместители руководителя службы организации пассажирских перевозок вручили девочке карту школьника для поездок в новом учебном году и торт для семейного торжества!», — сообщили представители автоперевозчика.

Напомним, что 1 августа школьницу кондуктор высадил из автобуса, следовавшего по маршруту № 34, поскольку она не смогла расплатиться банковской картой, а наличных денег у нее не оказалось.