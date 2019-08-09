Иваново, , 12:16 — REGNUM

Областной военно-патриотический праздник «Открытое небо», который был запланирован на аэродроме «Северный» в Иваново на 10 августа, решено перенести на следующий день, 11 августа. Сообщение распространила пресс-служба правительства региона.

«Решение принято оргкомитетом в связи с погодными условиями. Лётная и концертная программа праздника останется без изменений. Адрес и время прежние: город Иваново, аэродром «Северный», начало в 10 часов», — сообщили в пресс-службе облправительства.

Отметим, областной военно-патриотический праздник «Открытое небо» проводится на аэродроме «Северный» ежегодно. В этом году организаторы объявили об обширной развлекательной программе с выступлением известных музыкантов. Но самым ожидаемым событием праздника станет выступление пилотажной группы «Русь».

Накануне ГУ МЧС по Ивановской области сообщило о сильном дожде, грозах и граде на территории региона до 18:00 9 августа. Позже Гидрометцентр России сообщил, что сложные погодные условия в регионах ЦФО сохранятся до вечера 10 августа.

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