Фриско, США, , 12:19 — REGNUM

Разработчики из Gearbox Software анонсировали последнего играбельного персонажа для Borderlands 3. Им стал робот-охотник З4ЛП (FL4K), сообщалось в ролике на YouTube-канале игры 8 августа.

З4ЛП живёт охотой и использует в бою трёх питомцев, ранее встречавшихся в других играх серии Borderlands. Также робот умеет становиться невидимым, чтобы выйти из поля зрения врага и атаковать его сзади.

Ранее разработчики представили трёх других играбельных персонажей: оперативника Зейна, солдатку Моуз и её боевого робота Железного Медведя, а также могущественную сирену Амару. Релиз игры состоится 13 сентября 2019 года.

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