Челябинск, , 12:09 — REGNUM

В Челябинске гибель пожилого человека в подземном переходе на площади Революции может повлечь закрытие пока ещё не отремонтированных объектов. С таким требованием к врио мэра Наталье Котовой выступили активисты движения «Гражданский контроль».

Они проверили переходы, в которых идёт ремонт, и выяснили, что в них может быть опасно пешеходам. Также были выявлены противопожарные нарушения.

По словам активистов, ступени в переходах расшатаны, а свет мерцающий. Спуски не оснащены перилами, проходы загромождены стройматериалами и т.д.

Данные проверки переданы в прокуратуру и Госпожнадзор. Также активисты написали Котовой с требованием закрыть переходы до тех пор, пока их не приведут в нормативное состояние, а временно организовать наземный переход.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле пожилой челябинец оступился на ступеньках перехода и получил травму. В больнице он скончался.

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