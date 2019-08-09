Газ-Сале, , 12:19 — REGNUM

На Ямале набирает обороты скандал с увольнением фельдшера больницы посёлка Газ-Сале Тазовского района за шутливый снимок, где он в докторской амуниции нюхает якобы кокаин. Руководство больницы подтверждает санкции за порочащие людей в белых халатах снимки. Фельдшер же утверждает, что его уволили в первую очередь за активную гражданскую позицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Т. приезжает из Тюмени регулярно в Газ-Сале на подмену врачам, которые летом уходят в отпуск. Его временно трудоустраивают на ставку фельдшера, хотя он выполняет врачебные обязанности. Работы, по признанию Александра, невпроворот. Ему доводилось замещать даже заведующего отделением со всеми вытекающими отчётностями. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале на протяжении многих лет наблюдается острый дефицит врачебных кадров.

По словам ныне опального фельдшера, накануне увольнения, 7 августа 2019 года, он снял и выложил в социальные сети ролик о проблемах доступа пациентов к сельской больнице, к которой элементарно нет прохода во время дождей, а ступеньки крыльца обваливаются.

И 8 августа ему руководство медучреждения представляет снимки, взятые с его же страницы в социальной сети, где он в белом халате якобы нюхает кокаин. Хотя снимок сопровождался комментарием Александра, что спортивное питание, поборником которого он является, как наркотик. Мол, таким образом он высмеивал стереотип.

На данный момент в конфликтной ситуации разбирается департамент здравоохранения Ямала. С фельдшера запрошено письменное объяснение, «где он сможет детально изложить причины нарушения кодекса этики и служебного поведения, действующего в медицинской организации». По итогам проверки будет принято решение, говорится в официальном заявлении департамента.