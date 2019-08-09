Москва, 9 августа 2019, 12:28 — REGNUM
На западе Москвы планируется открыть культурно-досуговый центр. Об этом сообщила пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике. Земельный участок под строительство центра выставлен на аукцион во Внукове.
«Ждём на аукционе тех, кто готов инвестировать в развитие досуговой инфраструктуры», — отметил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Ожидается, что на объекте может быть размещён небольшой конно-спортивный комплекс, аквапарк, центр боулинга или парк аттракционов. Общая площадь выставленного объекта составляет свыше 4 тысяч квадратных метров.
Стоимость лота начинается от 1,7 млн рублей. С победителем будет заключен договор аренды сроком на 2 года 8 месяцев.