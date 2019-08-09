Красноярск, , 12:02 — REGNUM

Красноярец, одиннадцатиклассник гимназии «Универс» Владислав Суров отправляется в организованную «Атомфлотом» экспедицию в Арктику и берёт с собой флаг Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM 9 августа в мэрии Красноярска, флаг гимназисту торжественно передал глава города Сергей Ерёмин.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин передаёт одиннадцатикласснику гимназии «Универс» Владиславу Сурову флаг Красноярского края Пресс-служба мэрии Красноярска

Уточняется, что детская экспедиция на Северный полюс состоится в рамках празднования 60-летия атомного ледокольного флота России. Вершины Земли на ледоколе «50 лет Победы» достигнут 68 детей из разных регионов России.

Мэр попросил красноярского школьника «фотографировать и снимать всё», что он увидит, чтобы потом поделиться информацией.

Экспедиция будет длиться с 13 по 22 августа.

Напомним, по данным регионального правительства, флаг Красноярского края представляет собой прямоугольное красное полотнище, посредине которого расположен герб края. Высота изображения герба составляет 2/5 высоты полотнища.