Красноярск, 9 августа 2019, 12:02 — REGNUM

Красноярец, одиннадцатиклассник гимназии «Универс» Владислав Суров отправляется в организованную «Атомфлотом» экспедицию в Арктику и берёт с собой флаг Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM 9 августа в мэрии Красноярска, флаг гимназисту торжественно передал глава города Сергей Ерёмин.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин передаёт одиннадцатикласснику гимназии «Универс» Владиславу Сурову флаг Красноярского края
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин передаёт одиннадцатикласснику гимназии «Универс» Владиславу Сурову флаг Красноярского края
Пресс-служба мэрии Красноярска

Уточняется, что детская экспедиция на Северный полюс состоится в рамках празднования 60-летия атомного ледокольного флота России. Вершины Земли на ледоколе «50 лет Победы» достигнут 68 детей из разных регионов России.

Мэр попросил красноярского школьника «фотографировать и снимать всё», что он увидит, чтобы потом поделиться информацией.

Экспедиция будет длиться с 13 по 22 августа.

Напомним, по данным регионального правительства, флаг Красноярского края представляет собой прямоугольное красное полотнище, посредине которого расположен герб края. Высота изображения герба составляет 2/5 высоты полотнища.