Нейпьидо, , 12:01 — REGNUM

Сотрудники Samsung C&T совместно с представителями международной некоммерческой организации по оказанию помощи Plan Korea провели ряд волонтерских мероприятий в Мьянме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в период с 5 по 8 августа 50 представителей Samsung C&T и Plan Korea посетили начальную школу в маленьком городе Дала с целью улучшить школьную инфраструктуру, облагородить пришкольную территорию, провести различные мероприятия и мини-олимпиады, а также провести культурный обмен.

Кроме того, южнокорейские волонтеры высадили клумбы, росписали стены и украсили доски с расписанием.

Известно, что сотрудники Samsung C&T принимают участие в волонтерских мероприятиях в Мьянме с 2011 года.