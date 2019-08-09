Уфа, , 11:58 — REGNUM

Убой 3200 голов жертвенных животных планируется провести на единых площадках в дни Курбан-байрама в Уфе, 9 августа сообщает ИА Башинформ.

Курбан-байрам Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сообщению сотрудников управления ветеринарии Башкирии, в целом по Республике будет забито более 10 тысяч голов жертвенных животных, в основном баранов.

По случаю праздника, администрацией города Уфы совместно с духовенством региона были созданы две единые площадки для проведения обряда жертвоприношения. Совершить обряд можно будет на территориях торгового центра «Караван» (вблизи деревни Зинино Октябрьского района Уфы) и за Северным автовокзалом.

По словам ветеринарных работников, площадки созданы для обеспечения защиты населения от заразных болезней. Во время праздника на площадках будут работать лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарный диагностический комплекс для проведения лабораторных исследований и дезинфекционная установка Комарова (ДУК).

Напомним, что в 2019 году праздник Курбан-байрам выпадает на 11 августа. В связи с тем, что праздник приходится на воскресенье, в Башкирии нерабочим праздничным днем объявлен также понедельник — 12 августа.