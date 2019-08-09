Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:58 — REGNUM

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) восстановят накануне перенёсший обрушение «Треуховский дом». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации ИА Znak.

По словам пресс-ведомства, дом был давно заброшён. У него обрушилась стена — скорее всего, из-за отсыревшей после продолжительных дождей кирпичной кладки.

Стену восстановит МУП «Тагилдорстрой», обещают в мэрии.

Напомним, о разрушении старинного дома стало известно благодаря пользователем социальной сети ВКонтакте.

«Треуховский дом» — объект культурного наследия областного значения. Он был построен в XIX веке для служащих под началом Демидовых.

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