Нижний Тагил, Свердловская область, 9 августа 2019, 11:58 — REGNUM
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) восстановят накануне перенёсший обрушение «Треуховский дом». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации ИА Znak.
По словам пресс-ведомства, дом был давно заброшён. У него обрушилась стена — скорее всего, из-за отсыревшей после продолжительных дождей кирпичной кладки.
Стену восстановит МУП «Тагилдорстрой», обещают в мэрии.
Напомним, о разрушении старинного дома стало известно благодаря пользователем социальной сети ВКонтакте.
«Треуховский дом» — объект культурного наследия областного значения. Он был построен в XIX веке для служащих под началом Демидовых.
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