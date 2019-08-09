Новосибирск, , 11:34 — REGNUM

В Новосибирске на Михайловской набережной 9 августа запустили 70-метровое колесо обозрения. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, это четвёртое по высоте в России колесо обозрения и самое высокое за Уралом.

«Сверху открывается великолепный вид, подобной обзорной площадки с такой широкой панорамой в Новосибирске ещё не было», — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, проект реализован, инвестору в настоящее время остаётся только завершить благоустройство прилегающей территории.

Напомним, стоимость объекта составила порядка 200 млн рублей. Аттракцион построило ООО «Круг» в рамках инвестиционного договора. Колесо обозрения будет работать круглогодично.