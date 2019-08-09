Калуга, , 11:31 — REGNUM

Девять жителей Калуги — пятеро молодых людей и четыре девушки в возрасте от 19 до 26 лет — оштрафованы полицией за нарушение правил дорожного движения. Весёлая компания на автомобилях перекрыла проезжую часть центральной улицы города — Кирова, где затем, не обращая внимания на автомобильную «пробку», прямо на проезжей части дороги станцевала лезгинку. «Буйство» было зафиксировано камерами видеонаблюдения системы «Безопасный город». Об этом 9 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным правоохранителей, с участниками стихийного танцевального флеш-моба на дорожном перекрестке калужских улиц Кирова и Марата полицейские провели профилактические беседы о недопустимости нарушений общественного порядка и безопасности дорожного движения. Составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

Между тем, судя по картинке с камеры видеонаблюдения, один из участников дорожного инцидента держал в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие. По данному факту полиция проводит дополнительную проверку.