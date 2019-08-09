Москва, , 11:26 — REGNUM

Задержаны ещё двое предполагаемых участников массовых беспорядков в Москве 27 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ведомство называет имена задержанных: Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения. Они являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ).

Отмечается, что Губайдулину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ, а Беглец был объявлен в розыск, и теперь его доставили в СК для проведения следственных действий.

Всего в рамках уголовного дела задержали 12 фигурантов, большинство из которых суд поместил под стражу.

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