Москва, , 11:25 — REGNUM

В Москве в Музее современной истории России 15 августа открывается фотовыставка «Самая красивая страна». В экспозиции представлено более 70 фотографий финалистов конкурса, сообщили в Минкультуры РФ.

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Лауреаты «Самой красивой страны» будут награждены на фестивале Русского географического общества, который пройдет с 13 по 22 сентября в парке «Зарядье».

В 2019 году в рамках проекта впервые стартовал конкурс «Самая красивая страна глазами детей». Участниками фотоконкурса стать могут дети от пяти до 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный фотоконкурс фотографий «Самая красивая страна» проводится Русским географическим обществом. Конкурс проходит с 2015 года.

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