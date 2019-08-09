Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM

Сегодня, 9 августа, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечают 75-ю годовщину окончания Ленинградской битвы в ходе Великой Отечественной войны.

Утром на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов. В нем приняли участие вице-губернаторы Санкт-Петербурга, представители федеральных и региональных органов власти, силовых структур, городских общественных объединений, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители предприятий и организаций города.

На Серафимовском кладбище также прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к Мемориалу жертвам блокады Ленинграда.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возложил цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге.

В 2017 году были внесены поправки в городской закон о праздниках и памятных датах, согласно которым день окончания Ленинградской битвы — 9 августа — включен в перечень памятных дат города.

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Битва за Ленинград стала одним из самых длительных сражений Великой Отечественной войны. Она длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. Боевые действия охватили территорию Ленинградской и Новгородской областей, Карелии и Эстонии. После полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года завершающими этапами Ленинградской битвы стали Выборгская наступательная операция и Свирско-Петрозаводская операция советских войск.

Советские войска в ходе Ленинградской битвы потеряли убитыми около 980 тысяч человек, еще около 2 млн человек были ранены. Свыше 350 тысяч воинов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Еще 1,5 млн человек были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

В День окончания Ленинградской битвы памятные мероприятия проходят в разных районах города, на кладбищах, где похоронены защитники Ленинграда, и у воинских мемориалов.

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«Ленинградская победа стала для всего мира символом мужества, несгибаемого духа и любви к родной земле. Подвиг ленинградцев — беспримерный, не известный ранее мировой истории», — отметил в своем поздравлении горожан с памятной датой глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

«В этот день мы вспоминаем павших на Лужском рубеже, Невском пятачке, Ораниенбаумском плацдарме, на Волхове, под Тихвином, подо Мгой и на всех фронтах Ленинградской битвы», — напомнил спикер.