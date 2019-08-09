Катовице, Польша, , 12:16 — REGNUM

Польская компания Anshar Studios представила свою ролевую игру в киберпанк-стилистике под названием Gamedec. Первый трейлер проекта появился на YouTube-канале компании 8 августа.

В Gamedec игрокам предстоит взять на себя управление частным детективом, который расследует преступления в виртуальных мирах. При помощи специальных технологий он будет проникать в различные игровые пространства и общаться с их обитателями.

Польская студия Anshar Studios располагается в Катовице (Польша). Ранее разработчики выпустили Detached и Telefrag VR — игры, созданная для современных устройств виртуальной реальности.

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