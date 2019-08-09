Уфа, , 11:18 — REGNUM

Начальник дистанции энергоснабжения признан виновным по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что весной 2019 года по вине начальника участка его подчинённый, электромонтёр, при проведении работ упал с опорного столба линии электропередач, высота которого составляет около 7−8 метров. Мужчина получил переломы обеих ног, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый же не оформил наряд-допуск на производство работ, не назначил начальника и наблюдателя за ходом работ на высоте. В результате работы проводил недостаточно квалифицированный сотрудник.

Свою вину начальник участка признал, компенсировал расходы на лечение пострадавшего. Ранее судимости у него не было. Судом начальнику энергоучастка был назначен штраф, размер которого не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года на рулевом перроне международного аэропорта «Казань» авиатехник при ремонте самолета упал с высоты 4 метра. Мужчина проводил ремонт правого двигателя самолета ИЛ 76 и упал с переносной лестницы. Авиатехник с различными травмами был госпитализирован.