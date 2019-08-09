Москва, , 11:15 — REGNUM

Число фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля увеличилось до 12 человек. Задержаны еще двое участников незаконного митинга, сообщает 9 августа пресс-служба СКР.

ОМОН во время несогласованной акции протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всего среди задержанных числится 12 фигурантов», — говорится в сообщении.

Задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения, ранее объявленный в розыск, уточнили в ведомстве. Дело возбуждено по двум статьям: о массовых беспорядках и применении насилия против правоохранителей (212 и 318 УК РФ).

Губайдулину уже предъявили обвинение по статье 212 УК РФ, с Беглецом проводят следственные действия. Следствие будет просить о помещении их под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из участников незаконного митинга в Москве Сергей Фомин объявил персонально ответственными за аресты организаторов акции Алексея Навального и Любовь Соболь.

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