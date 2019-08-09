Москва, , 12:13 — REGNUM

Полный запрет видеоигр из-за того, что в некоторых из них есть насилие, не совсем верное решение. Так прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о вреде видеоигр заместитель начальника управления по спорту Университета ИТМО Дмитрий Русанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Дмитрий Русанов, заместитель начальника управления по спорту Университета ИТМО. Нужно смотреть на проблему шире. Насилие так или иначе повсеместно присутствует в нашей жизни: фильмы, новости по ТВ, интернет. В рамках российского законодательства уже действует федеральный закон, регулирующий доступ к информации, которая может причинить вред здоровью и психическому развитию детей. Другой вопрос, как исполняется этот закон.

Дмитрий Русанов также отметил, что картина мира у детей и подростков «складывается не через видеоигры, а в семье и кругу сверстников». По его мнению, родителям стоит уделять больше внимания воспитанию детей, частью которого являются и ограничения на время за видеоиграми.

Также он отметил, что видеоигры, в целом, оказывают положительное влияние на людей: развивают реакцию, учат работать в команде и тренируют мышление.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия и связал их с двумя случаями массовой стрельбы. После этого акции крупных компаний-разработчиков и издателей игр упали на 5%.

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