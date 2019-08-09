Москва, 9 августа 2019, 11:02 — REGNUM
Fashion-директора Центрального универсального магазина (ЦУМ) Москвы Аллу Вербер похоронят в канадском городе Торонто, сообщает агентство «Москва».
Церемония прощания пройдёт 12 августа в 11:00.
«Вербер похоронят в понедельник в Торонто — она прожила там много лет, там живет ее мама», — цитирует СМИ слова журналиста Олега Шарана, друга Вербер.
По его словам, церемония прощания будет тихой — для друзей и близких.
Как сообщало ИА REGNUM, fashion-директор ЦУМа и вице-президент Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни. Причиной смерти называют инфаркт.