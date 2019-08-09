Москва, , 10:58 — REGNUM

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» объединяет более 24 тыс. человек. Отделения открыты во всех регионах России, сообщили в Минздраве РФ.

Подробности: В России утверждён порядок доступа волонтеров в медучреждения

За два года (с 2017-го) волонтеры-медики помогли в 2300 ФАПах. В 63 субъектах РФ создано 380 школьных отрядов волонтеров-медиков.

За I полугодие 2019 года волонтеры-медики провели более 4500 профилактических мероприятий, оказали помощь в 700 медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 29 июля 2019 года вступил в силу порядок доступа волонтеров в медицинские организации для оказания помощи пациентам.

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