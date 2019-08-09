Рязань, , 10:57 — REGNUM

Травматологи Рязанской областной клинической больницы полтора часа собирали осколки тазобедренного сустава у пациента. Перелом произошёл в том месте, где головка бедренной кости примыкает к кости таза. Хирургам нужно было устранить центральный вывих и зафиксировать раздробленные кости. Такую операцию впервые провели рязанские специалисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

«Для хирурга-травматолога переломы вертлужной впадины с центральным вывихом головки бедренной кости — это всегда сложный клинический случай. Хирург должен правильно определить тип перелома и выбрать хирургический доступ, который будет лучше отвечать индивидуальным особенностям повреждения», — уточнил заведующий травматологическим отделением Рязанской ОКБ Анатолий Тюрчин.

Молодого человека фактически спасли от инвалидности. Травму он получил после падения на бетонную плиту. Сейчас пациент встаёт и двигается.