Красноярск, , 10:59 — REGNUM

Красноярские учителя примут участие в обучающем семинаре, на котором их научат, как распознавать депрессию у подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в мэрии Красноярска.

Ученики в классе Лариса Хорохова © ИА Красная Весна

Занятия в течение трёх дней проведут специалисты центра психолого-педагогического сопровождения «Эго» совместно с кризисным центром «Верба» при поддержке Фонда президентских грантов.

Учителей научат обращать внимание на определённые изменения в поведении подростка и принимать необходимые меры, в частности, своевременно сообщать об этом родителям, школьному психологу и социальному педагогу.

Специалисты также обратят внимание и на поведение самих педагогов. Речь в данном случае идёт о профессиональном выгорании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года медики дали жителям Москвы советы, как бороться с сезонной депрессией. По данным агентства «Москва», жителям столицы рекомендовали заняться любимым делом, наладить режим сна, больше гулять на природе, отказаться от алкоголя, заняться спортом и следить за своим здоровьем.

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