Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM

Полиция Петербурга устанавливает личность мужчины, который вечером 2 августа, в День ВДВ, ударил кондуктора автобуса, отказавшись платить за проезд. Об этом сообщает 9 августа пресс-служба регионального ГУ МВД.

По факту получения травм 41-летним мужчиной-кондуктором рейсового автобуса в Калининском районе Петербурга ведомством назначена проверка.

«По предварительной информации, около 8 часов вечера 2 августа 2019 года в рейсовый автобус, следовавший по улице Комсомола, зашли трое неизвестных граждан, и на просьбу об оплате проезда один из них ударил кондуктора, затем скрылся», — говорится в сообщении Главка МВД.

Пострадавший после инцидента был отпущен из медучреждения в удовлетворительном состоянии. Полиция устанавливает личность нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным городских СМИ, пострадавший рассказал медикам, что на безбилетниках, с которыми у него возник конфликт, были голубые береты десантников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля текущего года на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов мужчина напал на женщину-кондуктора троллейбуса, ударив ее по голове. Подозреваемый написал явку с повинной.

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