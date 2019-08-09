Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM

В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром Арена». Ранее двоих задержанных фанатов отправили в СИЗО по решению суда.

Задержание (cc) Victor

Напомним, 3 августа в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром» около одного из входов «Газпром Арены» произошло столкновение болельщиков «Зенита» с бойцами ОМОН Росгвардии.

Один из задержанных ранее, по версии следствия, ударил сотрудника батальона ОМОН, причинив черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа. Другой ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, причинив незначительные травмы.

Как сообщили 9 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, третьим фигурантом стал мужчина 1991 года рождения. По данным следствия, он из хулиганских побуждений попытался ударить ногой в голову сотрудника оперативного батальона ОМОН Росгвардии. Мужчине предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным издания «Фонтанка», задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан футбольный фанат, ударивший офицера ОМОН на стадионе в Петербурге

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан еще один фанат, избивший омоновца на стадионе в Петербурге