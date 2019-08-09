Казань, , 10:45 — REGNUM

Крановщики Казани, которые бастуют уже вторую неделю, обратились к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву, генпрокурору Юрию Чайке. В открытом письме они требуют организации комплексных проверок на стройках республики с обнародованием их результатов в открытом доступе. В письме авторы ссылаются на то, что «руководство строительных компаний города игнорирует требования крановщиков», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нарушение норм техники безопасности — проблема большинства российских строек и регулярно приводит к плачевным последствиям. Недавно на одной из строек Москвы на башенный кран был запущен работник, не имеющий квалификации. «Инструктаж» составил пару часов, а затем произошёл несчастный случай: стрелой крана с этажа строящегося дома был сброшен человек», — отмечает в обращении автор Азаматхан Каримов, добавляя, что схожие ситуации происходят на многих стройках страны.

Крановщиков активно поддерживают жители Татарии и других регионов:

«Полностью поддерживаю требования участников забастовки и разделяю их негодование», «Сам машинист крана, проявляю солидарность!», «Рабочим нужно держаться вместе», «Давят нашего брата-крановщика и вгоняют в рамки, которые простому работяге не по силам. С юридической точки зрения вести борьбу с таким бюрократизмом… Крановщиков полностью поддерживаю!»

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Напомним, в столице Татарии уже более двух недель продолжается забастовка крановщиков, которые требуют безопасных условий труда, а также соблюдения всех норм технической безопасности и достойной оплаты труда. Поддержка к забастовщикам из республики летит из разных городов страны — от Москвы до Новокузнецка, а на митинг солидарности, прошедший 5 августа, вышли в том числе и горожане, которые не работают в стройотрасли. Организатор протеста — объединение «Крановщики Казани», входящее в межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА). О том, что вопрос безопасности на стройплощадках не праздный, говорит и то, что за 2018 год специалисты Ростехнадзора после проверок в Казани приостановили работу 13 башенных кранов, выявив нарушения требований промбезопасности.

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