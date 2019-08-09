Москва, , 10:39 — REGNUM

Положительно относятся к страхованию как услуге большинство жителей России (63%), отрицательно — 29%. Такие данные представило национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Около трети граждан (29%) не доверяет ни одной страховой компании на этом рынке.

Большинство опрошенных (64%) осведомлены, что страховой полис можно оформить через интернет. Этой услугой уже воспользовались 11%.

При этом 36% респондентов не знают о возможности приобретения полиса онлайн.

Опрос проведен в июне 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, меньше всего в России страхование жилья распространено в Дагестане и Ингушетии. О страховании своей недвижимости в этих северокавказских республиках заботится менее 1% населения.Развитие сюжета: Меньше всего в России о страховании жилья заботятся на Северном Кавказе