Москва, 9 августа 2019, 10:39 — REGNUM
Положительно относятся к страхованию как услуге большинство жителей России (63%), отрицательно — 29%. Такие данные представило национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
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Около трети граждан (29%) не доверяет ни одной страховой компании на этом рынке.
Большинство опрошенных (64%) осведомлены, что страховой полис можно оформить через интернет. Этой услугой уже воспользовались 11%.
При этом 36% респондентов не знают о возможности приобретения полиса онлайн.
Опрос проведен в июне 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.
Как сообщало ИА REGNUM, меньше всего в России страхование жилья распространено в Дагестане и Ингушетии. О страховании своей недвижимости в этих северокавказских республиках заботится менее 1% населения.Развитие сюжета: Меньше всего в России о страховании жилья заботятся на Северном Кавказе