Калуга, , 10:39 — REGNUM

На строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге в 2019 году из федерального бюджета будет выделено 309,7 млн рублей. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ещё почти 203 млн рублей планируется выделить калужскому музею и в 2020 году, общая сумма выделенных средств составит более четверти проектной стоимости объекта в 1,962 млрд рублей.

Между тем сроки завершения строительства второй очереди калужского музея истории космонавтики, начавшегося ещё пять лет, назад постоянно сдвигались. По последним данным, стройка должна была завершиться в декабре 2019 года, но теперь ввод «долгостроя» в эксплуатацию перенесён уже на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный бюджет выделил на строительство второй очереди музея истории космонавтики в Калуге порядка 1,6 млрд рублей. Куратор строительства, бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов был обвинён правоохранительными органами в хищениях бюджетных средств.

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