Черкесск, , 10:40 — REGNUM

Работники почты в Карачаево-Черкесии в скором времени станут больше получать за свой труд. Заработная плата порядка 550 сотрудников отделений почтовой связи (ОПС) с ноября 2020 года в среднем возрастёт на 20%. Об этом было сказано в ходе встречи премьер-министра республики Аслана Озова и директора филиала ФГУП «Почта России» Ахмата Лайпанова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Вместе с тем до конца 2019 года в Карачаево-Черкесии планируется отремонтировать десять ОПС. Также дополнительно восемь отделений в рамках проекта «Доступная среда» будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе напомнили, что в 2018 году в рамках модернизации сети отделений «Почты России» в Карачаево-Черкесии был проведен ремонт в шести из них. Всего в республике на сегодня функционирует 147 отделений почтовой связи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20-процентная прибавка к зарплате была также обещана сотрудникам почтовой службы и в других субъектах СКФО — Дагестане (с 1 ноября 2019 года) и Северной Осетии (с 1 ноября 2020 года).