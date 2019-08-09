Грозный, , 10:38 — REGNUM

Реставрация древнего историко-архитектурного комплекса, которому около 1,5 тыс. лет, проводится в горном Шаройском районе Чечни. Памятник истории состоит из семи башен, часть из которых уже восстановлена, сообщил на своей странице «Вконтакте» глава республики Рамзан Кадыров.

«В Шаройском районе я осмотрел историко-архитектурный комплекс, в который входят семь башен, мечеть и арка, это уникальный объект, которому около полутора тысяч лет. На территории комплекса принимаются меры, направленные на сохранение и реставрацию исторических памятников. На сегодняшний день восстановлены четыре башни. Работы по остальным объектам продолжаются и близятся к концу», — написал чеченский лидер.

Кадыров добавил, что у властей республики «целый ряд амбициозных планов» по развитию туризма, промышленности, социальной сферы Шаройского района, а также сохранению историко-архитектурного наследия. Муниципалитет, по его словам, обладает «огромным потенциалом», который руководство региона намерено полностью реализовать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии власти займутся реставрацией древних аланских христианских храмов, находящихся в аварийном состоянии. В бюджета республики для этого предусмотрены 15 млн рублей.