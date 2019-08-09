Вашингтон, , 11:49 — REGNUM

Разработчики из Bungie анонсировали функцию кроссплатформенных сохранений для Destiny 2. Перенести своих персонажей с одной платформы на другую можно будет уже 21 августа 2019 года, сообщалось в официальном блоге компании 8 августа.

Помимо этого, в августе игра станет доступна в Steam (ранее проект распространялся в сервисе Battle.net). Перед этим игроки смогут связать свои игровые аккаунты и перенести все сохраненные данные на новый сервис.

Напомним, Destiny 2 — это массовый многопользовательский шутер от американской компании Bungie. В нём игроки управляют стражами — воителями, обладающими сверхъестественными способностями, и сражаются за спасение мира.