Канберра, , 11:23 — REGNUM

Более 4 тонн кокаина употребляют австралийцы ежегодно. Об этом сообщает австралийский информационный портал News. Согласно отчету правоохранительных органов, за 2017−2018 годы было изъятого более 30 тонн запрещенных веществ общей стоимостью 5 миллиардов долларов.

Под действием наркотиков Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж. Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США

В период с 2013—2016 годы употребление кокаина в Австралии резко возросло. Так, доля населения в возрасте 14 лет и старше, употреблявшая наркотики хоть раз в жизни, увеличилась с 8,1% в 2013 году до 9% в 2016 году.

Более того, наркотики становятся все более доступными. Социологический опрос 2018 года продемонстрировал, что 64% опрошенных считают, что в стране можно с легкостью достать наркотики, а в 2017 году такое заявление сделало 55% опрошенных.

Как выяснялось, основным поставщиком кокаина в Австралию является Колумбия. Более 60% изъятых полицией наркотических веществ были привезены в Австралию из стран Латинской Америки.