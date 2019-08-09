Канберра, , 10:46 — REGNUM

В штате Западная Австралия собираются принять законопроект, позволяющий смертельно больным людям прибегнуть к эвтаназии. Об этом сообщает австралийское новостное агентство ABC.

Если законопроект будет принят, то Западная Австралия будет вторым штатом в стране, который узаконит эту практику. Однако, как полагают эксперты, данное предложение вызовет жаркие споры в парламенте.

Более того, уже разработаны критерии к пациенту, который может прибегнуть к эвтаназии: пациент должен быть в возрасте старше 18 лет, страдающий от неизлечимой болезни, которая вызывает невыносимые страдания. Также это лицо должно быть гражданином Австралии.

Чтобы воспользоваться эвтаназией, житель страны должен сделать два запроса в различные клиники на разрешение процедуры. Планируется, что врачи будут сами вводить препараты в организм пациента.

Некоторые медики и религиозные группы выступают против данной процедуры, так как это противоречит естественным процессам.