Сеул, , 11:04 — REGNUM

Южная Корея на протяжении десятков лет страдает от низкой рождаемости. В последнее время негативная динамика привела к массовому закрытию детских садов, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследование министерства здравоохранения.

Ребенок

В 2014 году по всей стране насчитывалось 43 742 детских сада при населении страны в 50 млн 400 тысяч человек, однако, по состоянию на июнь 2019 года, число детских садов уменьшилось до 37 589, за полгода сократившись на полторы тысячи единиц, хотя население страны за пять лет выросло на 1 млн человек.

Негативная тенденция стала следствием сокращения рождаемости, поясняют эксперты. Сейчас коэффициент фертильности ниже единицы, хотя для сохранения численности населения он не должен опускаться ниже 2,1. Социологи прогнозируют сокращение числа южнокорейцев до 30 млн человек в ближайшие десятилетия.