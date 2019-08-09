Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM

В Свердловской области с 9 по 11 августа сотрудники дорожной полиции проведут масштабные рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД ГУ МВД России.

«В рейде будет задействовано максимальное число экипажей дорожно-патрульной службы, а также сотрудники аппарата управления ГИБДД», — уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области сотрудники дорожной полиции организовали проведение оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». В ходе которого будут проводиться сплошные проверки водителей автобусов, а также техническое состояние транспортного средства, которым они управляют.

Напомним, что за семь прошедших месяцев 2019 года в Свердловской области по вине водителей произошло 1377 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало более двух тысяч свердловчан.

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